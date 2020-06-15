Оппозиция попросила власти срочно вмешаться в ситуацию со вспышкой коронавируса в Северодвинске
Авторы обращения связывают стремительное распространение COVID-19 в Северодвинске с возобновлением работы на «Севмаше» и «Звездочке» в середине апреля. Оппозиционеры считают, что заводы открылись в разгар пандемии коронавируса по указанию президента
В Архангельской области руководители местных отделений штаба Алексея Навального, партий ПАРНАС и «Яблоко» обратились к главе Минздрава и главе МЧС России с просьбой в срочном порядке оказать помощь Северодвинску, в котором произошла вспышка коронавирусной инфекцией.
Председатель политсовета архангельского отделения ПАРНАС Юрий Щербачев сообщил «МБХ Медиа», что за последний месяц официальное число пострадавших от коронавируса и других острых респираторных инфекций в городе превысило 10 тысяч человек при населении в 180 тысяч человек. Подавляющее число заболевших - это сотрудники градообразующих предприятий «Севмаш» и «Звездочка».
Представители оппозиции просят власти приостановить функционирование этих предприятий и направить в Северодвинск аэромобильный госпиталь.
Авторы обращения связывают стремительное распространение COVID-19 в Северодвинске с возобновлением работы на «Севмаше» и «Звездочке» в середине апреля. Оппозиционеры считают, что заводы открылись в разгар пандемии коронавируса по указанию президента Владимира Путина и министра обороны Сергею Шойгу.
По официальным данным на 14 июня, в Архангельской области выявлено 3 696 заболевших. За сутки зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусом.