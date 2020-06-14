Росстат сообщил о 2712 умерших от коронавируса в апреле. Это в 2,5 раза больше, чем в статистике оперштаба
На Москву пришлось 1 561 умерший от коронавируса. В Департаменте здравоохранения столицы подтверждали эти цифры, хотя оперативный штаб сообщал о 639 умерших
Росстат опубликовал статистику, согласно которой в апреле в России скончались 2 712 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пациентов, по течению заболевания которых высока вероятность, что смерть наступила от него. Данные ведомства значительно отличаются от статистики оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19. В штабе считают, что в апреле непосредственно от коронавируса умерли 1 145 человек.
Согласно обновленным данным, 1 660 человек скончались от осложнений в ходе лечения от коронавируса. Из них у 390 вирус не был идентифицирован, еще у 435 пациентов вирус оказал влияние на развитие смертельных осложнений их заболевания, а у 617 человек влияние COVID-19 было «незначительным», сообщает «Новая газета».
На Москву пришлось 1 561 умерший от коронавируса. В Департаменте здравоохранения столицы подтверждали эти цифры, хотя оперативный штаб сообщал о 639 умерших. При этом в мае в Москве общее число умерших на 5,8 тысячи человек превысило показатели 2019 года. Из них у 90% умерших был выявлен коронавирус.
По данным Росстата, в Московской области скончались 419 человек, хотя в статистике оперштаба говорилось о 108 умерших. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 323 летальных исхода против 31 смерти по версии городского комитета по здравоохранению.