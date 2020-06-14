14 июня 12:48
В Подмосковье по подозрению в серии изнасилований и убийств задержали сантехника
В Московской области задержали сантехника одного из ЖЭО по подозрению в совершении нескольких изнасилований и убийств женщин. Суд по ходатайству следствия арестовал 53-летнего жителя подмосковной Каширы на два месяца
В Московской области задержали сантехника одного из ЖЭО по подозрению в совершении нескольких изнасилований и убийств женщин. Суд по ходатайству следствия арестовал 53-летнего жителя подмосковной Каширы на два месяца.
В Следственном комитете сообщили, что преступления были совершены с 2010 по 2020 годы. Сантехник проникал в чужие дома и квартире, где совершал преступления.
В ходе допроса мужчина признался в семи убийствах и изнасилованиях. Среди жертв сантехника есть 10-летняя девочка. Врачам удалось спасти ребенка.