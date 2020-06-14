14 июня 12:23
В Пекине ввели военное положение из-за вспышки коронавируса на рынке
В китайском Пекине впервые за два месяца зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти города опасаются начала новой волны эпидемии, поэтому ввели военное положение
Фото: Twitter
В китайском Пекине впервые за два месяца зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти города опасаются начала новой волны эпидемии, поэтому ввели военное положение.
По данным пекинских властей, очагом вспышки коронавируса стал продуктовый рынок Синьфади в районе Фэнтай. Все сотрудники рынка и покупатели сдали тесты на COVID-19. Агентство Bloomberg сообщает, что у многих заразившихся отсутствовали характерные для коронавируса симптомы.
В связи с введением военного положения жители 11 кварталов вынуждены соблюдать режим изоляции и не могут выходить из дома. На дорогах власти выставили полицейские кордоны.
«Военный режим» в Китае подразумевает жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации.
Материалы по теме