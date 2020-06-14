14 июня 11:05
Глава Сургута заразился COVID-19 и напомнил гражданам об опасности этого вируса
Мэр Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией. Вадим Шувалов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что все, с кем он в последнее время контактировал, находятся под наблюдением врачей
Мэр Сургута Вадим Шувалов заразился коронавирусной инфекцией. Сейчас чиновник находится на лечении в одной из городских больниц.
Вадим Шувалов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что все, с кем он в последнее время контактировал, находятся под наблюдением врачей. Его служебные обязанности на время лечения будет исполнять вице-мэр Алексей Жердев.
Шувалов также призвал граждан не сомневаться в существовании коронавируса COVID-19 и осознать, что каждый находится под ударом. Чиновник рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности.