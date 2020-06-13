Правительство освободило россиян от сбора справок для получения социальных выплат
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешит российским гражданам получать социальные выплаты и пособия без предоставления необходимых для этого справок
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешит российским гражданам получать социальные выплаты и пособия без предоставления необходимых для этого справок.
Данное распоряжение расширяет перечень информации, имеющейся в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде, Росреестре и Фонде социального страхования, к которой получат доступ региональные власти. Теперь необходимые справки сотрудники государственных органов, отвечающие за назначение выплат, будут получать напрямую от других ведомств. Гражданам же предоставлять эти документы не придется.
В частности, россиянам не нужно будет собирать справки для оформления пособия, которое назначается семьям с детьми от трех до семи лет.
Власти решили упростить гражданам получение социальной помощи в связи с пандемией коронавируса и введением карантинных ограничений.