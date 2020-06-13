13 июня 12:23
В сочинской реке Ира обнаружили нефтяное пятно, которое движется к Черному морю
В управлении МВД по Краснодарскому краю подтвердили информацию о разливе топлива в Ире. Сейчас по данному факту проводится проверка
В Лазаревском районе города-курорта Сочи в реке Ира обнаружено топливное пятно неизвестного происхождения.
Издание Readovka сообщает, что пока разлив нефтепродуктов не удалось ликвидировать, а топливное пятно движется в сторону Черного моря.
В управлении МВД по Краснодарскому краю подтвердили агентству ТАСС информацию о разливе топлива в Ире. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Напомним, в конце мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» («дочка» «Норильского никеля»), в результате которой в почву и водоемы попало несколько тысяч тонн топлива.