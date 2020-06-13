Членов избиркомов предложили застраховать в связи с угрозой заражения COVID-19 во время голосования
Член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока», юрист Елена Маятникова выступила с предложением застраховать всех членов избиркомов, которые вынуждены будут работать во время пандемии коронавируса
Член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока», юрист Елена Маятникова выступила с предложением застраховать всех членов избиркомов, которые вынуждены будут работать во время пандемии коронавируса в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.
Елена Маятникова отметила, что ранее членам избиркомов еще не приходилось проводить голосование в условиях пандемии, сообщает «Медуза».
Юрист подготовила проект постановления о страховании жизни и здоровья членов избиркомов, в котором предлагается в случае заражения коронавирусом выплачивать им от 300 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести последствий.
Напомним, ранее члены избиркомов с решающим голосом призвали своих коллег объявить забастовку и отказаться от работы на голосовании по внесению поправок в Конституцию в связи с риском заразиться коронавирусом.
«Стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь», - говорится в обращении членов УИКов.