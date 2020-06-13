13 июня 11:15
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 520 129 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в стране 520 129 человек. Число выздоровевших по состоянию на 13 июня выросло до 274 641 человека
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 8 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в стране 520 129 человек. Число выздоровевших по состоянию на 13 июня выросло до 274 641 человека.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 114 человек. Общее число умерших составляет 6 829 человек.
В Москве зарегистрировано 1 493 новых случаев заражения COVID-19, в московской области - 725, в Санкт-Петербурге - 262, в Нижегородской области - 218, в Свердловской области - 245, в Ростовской области - 162, в Дагестане - 96, в Красноярском крае - 169.