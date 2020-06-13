13 июня 10:01
Депутат хабаровского ЗакСа и брат губернатора Сергея Фургала скончался от коронавируса
В Хабаровске скончался 67-летний депутат Законодательного собрания края Вячеслав Фургал, который приходится братом губернатору этого региона Сергею Фургалу
Фото: khv.ldpr.ru
В Хабаровске скончался 67-летний депутат Законодательного собрания края Вячеслав Фургал, который приходится братом губернатору этого региона Сергею Фургалу.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что Вячеслав Фургал в мае был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
В последнее время депутат находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
Вячеслав Фургал в Заксобрании Хабаровского края возглавлял комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию. Как и его брат-губернатор он входил в партию ЛДПР.