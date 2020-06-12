12 июня 16:34
Соцсеть Twitter заблокировала более тысячи аккаунтов, связанных с российской властью
Администрация соцсети Twitter заблокировала более 32 тысяч аккаунтов из Китая, России и Турции, которые могут быть связаны с властями этих стран. В соцсети полагают, что эти аккаунты участвуют в в «информационных операциях»
Фото: rupres.com
Администрация соцсети Twitter заблокировала более 32 тысяч аккаунтов из Китая, России и Турции, которые могут быть связаны с властями этих стран. В соцсети полагают, что эти аккаунты участвуют в в «информационных операциях», которые проводят власти.
Twitter заблокировал Большая 23750 аккаунтов, связанных с Китаем, еще 7340 аккаунтов — с Турцией, а 1152 — с Россией.
Заблокированные российские страницы были связаны с сайтом «Актуальная политика», который занимается политической пропагандой внутри РФ, сообщает «Медуза».
Все эти страницы занимались репостом записей с признаками государственной пропаганды, публиковали положительную информацию о партии «Единая Россия» и негативную - об оппозиции.