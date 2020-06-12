Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату работы после отмены режима изоляции
Президент России Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату своей работы после отмены некоторых карантинных ограничений в Москве и Московской области
Президент России Владимир Путин отказался возвращаться к обычному формату своей работы после отмены некоторых карантинных ограничений в Москве и Московской области. Напомним, что власти сняли ряд антикоронавирусных ограничений под предлогом улучшения эпидемиологической ситуации.
Глава государства по-прежнему будет проводить совещания и заседания в видеоформате из своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос журналистов, когда Владимир Путин вернется к привычному формату работы. «Безусловно, это время не за горами», — отметил представитель Кремля, слова которого приводят «Открытые медиа».
Одновременно с этим Дмитрий Песков отметил, что формат видеосовещаний президент будет использовать и после окончания пандемии коронавируса. Например, для совещаний с губернаторами, чтобы не ждать, когда они все смогут приехать в Москву.