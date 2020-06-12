12 июня 12:05
В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом выросло на 8 987 человек и составило 511 423 человека. Полностью выздоровели 269 370 тысяч человек
Фото: Вести.ру
В России за минувшие сутки общее число заразившихся коронавирусом выросло на 8 987 человек и составило 511 423 человека. Полностью выздоровели 269 370 тысяч человек.
По данным оперативного штаба, за сутки в российских больницах скончались 183 человека. За весь период умерли 6 715 человек.
В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 1 714 новых случая заражения COVID-19, в Подмосковье - 730, в Санкт-Петербурге - 274, в Нижегородской области - 221, в Свердловской области - 320, в Ростовской области - 198, в Дагестане - 95, а в Красноярском крае - 178. Эти регионы являются лидерами по общему числу заразившихся коронавирусом.