Сотрудников строительной компании ПИК обязали обеспечить явку на голосовании по поправкам
Сотрудников строительной группы ПИК обязали обеспечить явку на всероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Соответствующее сообщение получили все работники
Сотрудников строительной группы ПИК обязали обеспечить явку на всероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. Соответствующее сообщение получили все работники, сообщает «Дождь».
В этом сообщении говорится, что мэрия Москвы просит компанию ПИК «как системообразующее предприятие» обеспечить явку избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля. В сообщении также говорится, что важным является факт участия в голосовании, а не то, как сотрудник ПИКа проголосует.
Сотрудникам с пропиской в Москве рекомендуется проголосовать в электронном виде через сайт mos.ru или портал «Госуслуги». Работников попросили зарегистрироваться на указанных сайтах до 11 июня и отправить подтверждение регистрации руководителям отделов. В противном случае сотрудники должны написать объяснительную.
Один из работников ПИКа в беседе с «Дождем» отметил, что Сэто выглядит не как просьба, а «добровольно-принудительный порядок». Источник добавил, что данные сообщения получил весь штат ПИК, в который входит примерно 500-600 человек.
В пресс-службе ПИК заявили, что среди сотрудников лишь была проведена «разъяснительная работа», а некоторые работники просто неправильно поняли посыл руководства.
Напомним, что ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала большую часть жалоб сотрудников различных организаций (особенно бюджетных) на принуждение к участию в голосовании «фейком».