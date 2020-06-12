ЦОДД предложил установить на Садовом кольце разделительные барьеры после ДТП с Михаилом Ефремовым
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) после резонансной аварии с участием актера Михаила Ефремова поддержал предложение общественников установить разделительные барьеры на Садовом кольце
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) после резонансной аварии с участием актера Михаила Ефремова поддержал предложение общественников установить разделительные барьеры на Садовом кольце.
Замглавы ведомства Александр Евсин в беседе с РБК сообщил, что тема установки разделительных барьеров на Садовом кольце ранее уже обсуждалась, и выразил надежду, что недавнее смертельное ДТП станет катализатором, «который что-то подвинет в этом деле».
Разделительные барьеры помогут не только избежать аварий, но и позволит организовать на Садовом кольце дополнительные развороты и наземных переходов.
Напомним, ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. На своем джипе он выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном. Водитель фургона от полученным травм скончался с больнице. Михаил Ефремов в аварии не пострадал. Экспертиза выявила в его крови следы алкоголя и наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом.