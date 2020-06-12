Московский суд отправил под арест вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Хорошевский райсуд Москвы отправил в СИЗО фигуранта «списка Титова» - бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнесмен уехал за границу из-за уголовного преследования, но вернулся в Россию в обмен на обещание властей не арестовывать его
Хорошевский райсуд Москвы отправил в СИЗО фигуранта «списка Титова» - бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Бизнесмен уехал за границу из-за уголовного преследования, но вернулся в Россию в обмен на обещание властей не арестовывать его.
Дмитрий Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня. В России он обвиняется в хищении 395 млн рублей, сообщает РБК.
Прокуратура выступала против ареста бизнесмена, поскольку он добровольно вернулся на родину, однако суд отправил его в СИЗО.
Напомним, «список Титова» был сформирован уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым в 2018 году. В этот список вошли бизнесмены, которые в свое время уехали за границу из-за уголовного преследования, но хотели бы вернуться в Россию.
Всем фигурантам «списка Титова» было гарантировано, что по возвращению их не будут арестовывать на время следствия.
Первый возвращенец из «списка Титова» Андрей Каковкин в октябре 2019 года был приговорен к трем годам лишения свободы.