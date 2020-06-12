Сергей Собянин попросил москвичей «никуда не ходить» в эти праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне длинных выходных напомнил гражданам, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Градоначальник рекомендовал «никуда не ходить в эти праздники»
Мэр Москвы Сергей Собянин накануне длинных выходных напомнил гражданам, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Градоначальник рекомендовал «никуда не ходить в эти праздники», хотя режим самоизоляции в Москве был отменен 9 июня.
Сергей Собянин отметил, что пока еще в Москве остается «большой риск» заразиться коронавирусом, поэтому от посещения разрешенных мероприятий лучше отказаться.
«Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 [июня], и в день Парада (24 июня), но лучше это посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть», - заявил мэр, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, 9 июня в Москве были отменены режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по графику. Такое решение было принято мэрией в связи с планами Кремля провести Парад Победы 24 июня и всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию 1 июля.