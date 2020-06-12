Евросоюз с 1 июля частично откроет свои границы. Для россиян запрет на въезд остается в силе
Комиссия призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня
Еврокомиссия предложила с 1 июля разрешить въезд в страны ЕС туристам из нескольких стран, которые не входят в союз. России в этом списке нет.
Комиссия призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня. Однако с 1 июля можно открыть границы для граждан стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом опустился ниже критической отметки.
Для граждан стран, в которых эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Евросоюзе, ограничения пока остаются в силе.
На первом этапе Еврокомиссия предлагает включить в «белый список» пять стран. Это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия.
Что касается остальных иностранных государств, то их граждане могут въехать в Евросоюз с целью учебы и работы.