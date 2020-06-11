В Мосгордуме отключили трансляцию заседания, на котором изучалась декларация Алексея Шапошникова
В Мосгордуме отключили трансляцию заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, на котором планировалось рассмотреть декларацию спикера парламента Алексея Шапошникова
В Мосгордуме отключили трансляцию заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, на котором планировалось рассмотреть декларацию спикера парламента Алексея Шапошникова («Единая Россия»). Трансляция длилась около пяти минут, после чего прервалась под предлогом того, что на заседании рассматриваются персональные данные.
Декларацию Алексея Шапошникова депутаты решили рассмотреть после того, как девять депутатов Мосгордумы (фракции «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия») инициировали процесс выражения недоверия спикеру парламента. Оппозиционные депутаты также требовали от единоросса объяснить полученный им доход в размере 1,9 млрд рублей.
По поводу прерванной трансляции заседания рабочей группы под предлогом рассмотрения персональных данных оппозиция отметила, что г-н Шапошников является публичным политиком и главой Думы российской столицы, поэтому он должен отчитываться о доходах открыто.