ЦИК назвал фейком жалобы бюджетников на принуждение к участию в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию
Ранее сотрудники нескольких бюджетных учреждений Москвы сообщили, что руководство просит их участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию и зарегистрироваться на портале mos.ru
Центризбирком не нашел подтверждений информации о принуждении граждан к участию в электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Председатель комиссии Элла Памфилова сообщила «Интерфаксу», что сообщения о принуждении к голосованию являются фейками. «Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их [таких случаев] не может быть. Поэтому мы договорились на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано», — заявила Памфилова.
Глава ЦИК заверила, что все сообщения о нарушениях будут проверены.
Ранее сотрудники нескольких бюджетных учреждений Москвы сообщили «Коммерсанту», что руководство просит их участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию и зарегистрироваться на портале mos.ru. С аналогичной жалобой в редакцию «Открытых медиа» обратились учителя столичных школ.