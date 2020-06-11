11 июня 16:33
Власти Москвы пообещали «публично» удалить собранные во время режима изоляции личные данные граждан
Начальник департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что личные данные москвичей будут удалены после закрытия судебных дел, касающихся пропускного режима
Власти Москвы пообещали публично удалить все персональные данные жителей столицы, собранные во время действия режима цифровых пропусков. Начальник департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что личные данные москвичей будут удалены после закрытия судебных дел, касающихся пропускного режима.
«Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Чиновник также обещал удалить персональные данные москвичей из базы приложения «Социальный мониторинг», с помощью которого власти следили за соблюдением гражданами режима самоизоляции.
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