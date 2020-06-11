Владимир Путин и Алексей Навальный оказались самыми вдохновляющими личностями для россиян
Президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный оказались для россиян самыми вдохновляющими известными личностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные «Левада-центр»
Президент России Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный оказались для россиян самыми вдохновляющими известными личностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные «Левада-центр».
Вдохновляются Владимиром Путиным 8% российских граждан, а Алексеем Навальным - 4%. Третье место в «рейтинге вдохновения» занял министр обороны Сергей Шойгу (3%), а четвертое место - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (2%).
По данным «Левада-центра», Алексей Навальный больше вдохновляет людей среднего возраста. В группе 25-39 лет Навальный и Путин набрали по 6%, а в группе 40-54 оппозиционер опередил главу государства на один процент (6% против 5%). Среди людей младше 25 лет и старше 55 лет Навального назвали лишь по 2% респондентов, а Путина - 9% и 11% соответственно.
Опрос показал, что в разных возрастных категориях - свои герои. Если люди старшего возраста чаще вдохновляются политиками и журналистами, то молодежь – звездами социальных сетей и YouTube.