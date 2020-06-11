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Общество
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11 июня 15:49

Генпрокуратура выделила 680 млн рублей на реконструкцию своего санатория, который был отремонтирован в 2018 году

Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, речь идет строительстве трех новых корпусов (одного двухэтажного и двух одноэтажных). Также деньги пойдут на сооружение котельных, сетей водопровода, теплоснабжения и канализации

Генпрокуратура выделила 680 млн рублей на реконструкцию своего санатория, который был отремонтирован в 2018 году

Генпрокуратура России выделила 680 млн рублей на третий этап реконструкции санатория для работников ведомства «Истра».

Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, речь идет строительстве трех новых корпусов (одного двухэтажного и двух одноэтажных). Также деньги пойдут на сооружение котельных, сетей водопровода, теплоснабжения и канализации.

По данным «МБХ медиа», строительство новых корпусов потребует демонтажа дачных домиков и спортивно-оздоровительного комплекса.

Между тем, в 2016-2018 гг. на реконструкцию этого объекта ведомство уже потратило 640 млн рублей. С учетом нового контракта общая сумма ремонта санатория превысила 1,3 млрд рублей. При этом в 2018 году санаторий для сотрудников был сдан как полностью отремонтированный, а на церемонии открытия присутствовали тогдашний генпрокурор Юрий Чайка и глава Подмосковья Андрей Воробьев.

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