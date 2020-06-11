Генпрокуратура выделила 680 млн рублей на реконструкцию своего санатория, который был отремонтирован в 2018 году
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, речь идет строительстве трех новых корпусов (одного двухэтажного и двух одноэтажных). Также деньги пойдут на сооружение котельных, сетей водопровода, теплоснабжения и канализации
Генпрокуратура России выделила 680 млн рублей на третий этап реконструкции санатория для работников ведомства «Истра».
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, речь идет строительстве трех новых корпусов (одного двухэтажного и двух одноэтажных). Также деньги пойдут на сооружение котельных, сетей водопровода, теплоснабжения и канализации.
По данным «МБХ медиа», строительство новых корпусов потребует демонтажа дачных домиков и спортивно-оздоровительного комплекса.
Между тем, в 2016-2018 гг. на реконструкцию этого объекта ведомство уже потратило 640 млн рублей. С учетом нового контракта общая сумма ремонта санатория превысила 1,3 млрд рублей. При этом в 2018 году санаторий для сотрудников был сдан как полностью отремонтированный, а на церемонии открытия присутствовали тогдашний генпрокурор Юрий Чайка и глава Подмосковья Андрей Воробьев.