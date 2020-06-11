11 июня 14:55
В Новосибирской области коронавирусом заразились более 500 медработников
В Новосибирской области коронавирусом заразились 549 медицинских работников. Такие данные публикует портал «Тайга.инфо» со ссылкой на статистику регионального управления Роспотребнадзора
Фото: nsk.tsargrad.tv
В Новосибирской области коронавирусом заразились 549 медицинских работников. Такие данные публикует портал «Тайга.инфо» со ссылкой на статистику регионального управления Роспотребнадзора.
Представитель ведомства в ходе заседания законодательного собрания Новосибирской области сообщил также, что коронавирусом также заразились 23 сотрудника образовательных учреждений, 111 школьников, 43 дошкольника и 16 студентов.
Примечательно, что 4 июня Минздрав региона сообщал о 350 заразившихся COVID-19 медиках. Таким образом, за неделю количество заболевших медработников выросло в 1,5 раза.
Всего в Новосибирской области зарегистрировано 3 960 случаев заражения коронавирусом.