В Москве сотрудник Росгвардии угрожал москвичу подбросить ему наркотики из-за громкой музыки в квартире
Сотрудники Росгвардии приехали к мужчине по жалобе его соседки. Установленная в квартире видеокамеры зафиксировала, как один из силовиков вталкивает мужчину в его комнату, а соседка просит росгвардейцев «дать ему как следует».
В Москве сотрудник Росгвардии угрожал местному жителю, который слушал громко музыку в квартире, продбросить ему наркотики. Видеодоказательство опубликовало издание «Подъем».
Сотрудники Росгвардии приехали к мужчине по жалобе его соседки. Установленная в квартире видеокамеры зафиксировала, как один из силовиков вталкивает мужчину в его комнату, а соседка просит росгвардейцев «дать ему как следует». Сотрудник заявил мужчине, что он нарушил «закон города Москвы»
«В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь? Просто так. Буду стоять на тебя смотреть, хлопать глазками. Подкину! Хочешь?», — заявил сотрудник Росгвардии хозяину квартиры.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что личности сотрудников были установлены, а угрожавшего москвичу силовика привлекли к «строгой дисциплинарной ответственности».
Позже РИА Новости со ссылкой на Росгвардию сообщило, что этого сотрудника все же уволили из ведомства.