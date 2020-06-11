В Москве среди участников голосования по поправкам Конституцию разыграют сертификаты на оплату парковки
Жители Москвы, которые примут участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию получат более 2 миллионов сертификатов на оплату различных товаров и услуг
Жители Москвы, которые примут участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию получат более 2 миллионов сертификатов на оплату различных товаров и услуг.
Начальник департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил «Интерфаксу», что сертификаты будут действовать только в московских предприятиях сферы услуг, в том числе в ресторанах и магазинах. Этими сертификатами также можно будет оплатить парковку.
Сертификаты разыграют между участниками голосования по изменению Конституции РФ. Каждый проголосовавший получит код для участия в розыгрыше. По результатам розыгрыша гражданам будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться.
«Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 миллиардов рублей, которые будут запущены в экономику города», — заявил Немерюк.
Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске местных жителей решили привлечь к участию в голосовании с помощью викторины на знание Конституции, в ходе которой разыграют 10 квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов.