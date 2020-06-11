11 июня 14:06
Глава Счетной палаты назвал недостаточными меры господдержки россиян во время пандемии
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал недостаточными меры государственной поддержки граждан во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал недостаточными меры государственной поддержки граждан во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Алексей Кудрин отметил, что российским властям стоило бы организовать более широкую выдачу денег гражданам, пострадавшим от кризиса. Глава СП также отметил, что оказывать адресную поддержку населению было бы проще при наличии единого федерального информационного регистра, однако он еще не заработал (на этой неделе президент только подписал соответствующий закон – ред.).
По мнению г-на Кудрина, в случае с малым и средним бизнесом меры поддержки должны быть распространены на более широкий круг предприятий. На эти цели можно было бы выделить два или три миллиона рублей.