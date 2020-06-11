Актера Михаила Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
В правоохранительных органах сообщил, что артисту придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики. Источник напомнил, что за употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность
Известного актера Михаила Ефремова, отправленного под домашний арест после «пьяного» ДТП, допросят по делу о сбыте наркотиков.
Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что артисту придется ответить на вопросы о том, когда, где и у кого он приобретал наркотики. Источник напомнил, что за употребление запрещенных веществ предусмотрена административная ответственность.
Накануне следователи по делу Михаила Ефремова возбудили дело о сбыте наркотиков в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова. Дело было возбуждено после того, как экспертиза выявила в крови актера не только алкоголь, но и следы кокаина и каннабиноидов.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. Его джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым фургоном службы доставки. Водитель фургона скончался, а Ефремов не пострадал.