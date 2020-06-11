Российские власти могут выкупить у Чехии демонтированный памятник маршалу Коневу
Российские власти хотят выкупить у Чехии памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который ранее были демонтирован по решению администрации Праги
Российские власти хотят выкупить у Чехии памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который ранее были демонтирован по решению администрации Праги.
Замглавы МИД России Владимир Титов заявил РИА Новости, что из-за отказа муниципальных и центральных властей Чехии идти на уступки Москва рассматривает все варианты, в том числе и выкуп демонтированного памятника. При этом Титов назвал эту меру крайней, поскольку «памятники сохраняют смысл лишь в привязке к тем историческим местам, где они установлены».
Напомним, что памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В МИД Чехии на это заявили, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.