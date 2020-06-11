На официальном портале «Госуслуги» обнаружили агитацию в поддержку поправок в Конституцию
Официальный портал «Госуслуги» уличили в агитации за принятие поправок в Конституцию. Призыв проголосовать в поддержку изменения Основного закона содержится на баннере с текстом: «С госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию»
Официальный портал «Госуслуги» уличили в агитации за принятие поправок в Конституцию. Призыв проголосовать в поддержку изменения Основного закона содержится на баннере с текстом: «С госуслугами удобно: выбирайте участок и голосуйте за поправки в Конституцию».
Такой баннер видят пользователи портала из регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Если поменять геолокацию сайта на Москву, то появляется баннер с текстом «Изменения в Конституцию на госуслугах: голосуйте на участке, дома, онлайн!», пишет Tjournal.
Граждане также сообщают о получении писем с предложением выбрать на портале госуслуг удобный для голосования участок и подать заявление. При этом в письме тоже содержится открытая агитация. Например, жителей Свердловской области информируют о том, что 1 июля 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу «одобрения изменений в Конституцию РФ».
Ранее участники кампании «Нет!» против изменения Конституции добились удаления агитационных материалов за принятие поправок с официального сайта голосования. При этом в Центризбиркоме продолжают настаивать на том, что власти не занимаются агитацией, а только лишь информируют граждан о проведении всероссийского голосования.