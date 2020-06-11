В российские больницы поступила первая партия лекарства против коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в больницы. Первыми лекарство получили больницы в Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской областей
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в больницы. Первыми лекарство получили больницы в Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областях, а также медучреждения Татарстана и Екатеринбурга.
В РФПИ сообщили, что до конца текущего месяца в российские больницы поставят 60 тысяч курсов «Авифавира». Получать его пациенты будут бесплатно по программе ОМС.
«Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», - заявил директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводит Znak.com. По результатам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавир», имели отрицательный тест на коронавирус. К десятому дню лечения число пациентов с отрицательным тестом увеличилось до 90%.