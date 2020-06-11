11 июня 11:50
В Екатеринбурге местный житель перерезал в квартире газовый шланг и пригрозил взорвать весь дом
В Екатеринбурге 25-летний местный житель перерезал газовый шланг в квартире, после чего избил свою мать и, удерживая ее в заложниках, пригрозил взорвать девятиэтажный дом
В Екатеринбурге 25-летний местный житель перерезал газовый шланг в квартире, после чего избил свою мать и, удерживая ее в заложниках, пригрозил взорвать девятиэтажный дом.
Портал URA.ru сообщает, что под угрозой взрыва оказался многоквартирный дом на улице Чкалова. Житель одной из квартир избил собственную мать, а затем решил взорвать весь дом с помощью газа. Позже он покинул квартиру и вышел из подъезда с цветами в руках, однако сотрудники полиции его задержали.
Поскольку в отделении полиции мужчина вел себя неадекватно, его передали в медикам. Сейчас он находится в больнице.