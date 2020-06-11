11 июня 11:39
Глава Норильска стал фигурантом дела о халатности из-за разлива топлива в городе
Следственный комитет возбудил в отношении главы Норильска Рината Ахметчина уголовное дело по факту халатности в связи с разливом топлива в почву и водоемы после аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» («Норильский никель»)
Фото: ttelegraf.ru
Следственный комитет возбудил в отношении главы Норильска Рината Ахметчина уголовное дело по факту халатности в связи с разливом топлива в почву и водоемы после аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» («Норильский никель»).
Согласно материалам следствия, Ринат Ахметчин, зная о количестве разлитого из резервуара топлива, не предпринял необходимых мер реагирования на чрезвычайную ситуацию и ликвидацию ее последствий. Глава города должен был организовать координацию деятельности управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций мэрии, а также организовать контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды.
Глава Норильска предъявлено обвинение в халатности.