Ученого Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену, освободили по УДО
Суд Тверской области суд освободил условно-досрочно из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, который был осужден за государственную измену
Суд Тверской области суд освободил условно-досрочно из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, который был осужден за государственную измену. Сам арестант просил помиловать его, однако ему в этом было отказано.
В соответствии с решением суда 79-летний ученый выйдет из колонии через 10 суток, если это вердикт не будет обжалован, сообщает «Интерфакс».
В 2016 году ученый Владимир Лапыгин был приговорен к 7 годам лишения свободы за передачу Китаю секретной программы, позволяющей рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.
Ученый дважды обращался с ходатайством о помиловании, но всегда получал отказ. В 2017 году письмо Владимиру Путину с просьбой помиловать Лапыгина подписали более 20 ученых. Один из подписантов - сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев – сейчас обвиняется в государственной измене.