11 июня 10:51
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в полмиллиона человек
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило полмиллиона человек. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 8 779 новых случаев заражения. Всего заболевших за весь период – 502 436 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило полмиллиона человек. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 8 779 новых случаев заражения. Всего заболевших за весь период – 502 436 человек.
Число умерших от COVID-19 выросло на 174 человека и составило 6 532 человека.
В Москве за сутки выявили 1 436 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье – 724, в Петербурге – 303, в Нижегородской области – 303, в Свердловской области – 312,а в Ростовской области – 220.