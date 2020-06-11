Американские парламентарии предложили ввести против России «самые жесткие санкции»
В докладе республиканцев говорится, что 8 лет президентства Барака Обамы и его «провальная политика» привели к усилению «самых больших противников» США, в том числе России
Республиканский исследовательский комитет (крупнейшее объединение внутри фракции республиканцев в палате представителей США) обнародовал доклад о стратегии национальной безопасности, которая предполагает введение «самых жестких из когда-либо предлагавшихся» санкций против России.
В докладе республиканцев говорится, что 8 лет президентства Барака Обамы и его «провальная политика» привели к усилению «самых больших противников» США, в том числе России.
Комитет предлагает ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определить РФ как страну-спонсора терроризма.
Одновременно с этим республиканцы предлагают напрямую общаться с простыми россиянами и «поддерживать их чаяния на демократию и соблюдение прав человека», сообщает «МБХ медиа».