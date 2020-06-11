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11 июня 08:20

По делу о похищении сына адвоката Константина Скрыпника задержан его коллега

Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер рассказал агентству, что минувшей ночью в доме Эдуарда Гладилина в подмосковных Мытищах сотрудники МВД и СКР провели обыск. Сейчас он находится на допросе

По делу о похищении сына адвоката Константина Скрыпника задержан его коллега
Фото: gurb.mosreg.ru

Правоохранительные органы Московской области задержали по делу о похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника его коллегу Эдуарда Гладилина.

Адвокат задержанного Владислав Ткаченко-Кремер рассказал агентству ТАСС, что минувшей ночью в доме Эдуарда Гладилина в подмосковных Мытищах сотрудники МВД и СКР провели обыск. Сейчас он находится на допросе.

По версии следствия, сообщение с угрозами на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Сейчас следователи изучают телефоны, компьютеры и флеш-накопители задержанного.

Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева, которую подозревают в десятках убийств. Адвокат Скрыпник проходит по этому делу свидетелем.

Адвокат Гладилина заявил, что его подзащитный сам является свидетелем по делу банды Гагиева, а также представляет интересы дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева.

17-летний сын Константина Скрыпника был похищен 5 июня в Солнечногорске. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. Примерно через 1,5 суток сына адвоката нашли связанным в поле под Ногинском.

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