11 июня 08:11
В Москве трех человек задержали из-за граффити против поправок в Конституцию
В ночь на 11 июня на Кутузовском проспекте Москвы полицейские задержали трех человек, которые рисовали граффити против внесения поправок в Конституцию РФ
В ночь на 11 июня на Кутузовском проспекте Москвы полицейские задержали трех человек, которые рисовали граффити против внесения поправок в Конституцию РФ.
Задержанных доставили в ОВД «Дорогомилово», но затем отпустили без составления протоколов, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Напомним, что ранее Центризбирком отказал противникам изменения Конституции в праве вести агитацию против принятия поправок, в том числе, поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина. При этом сам ЦИК в своих информационных материалах о предстоящем голосовании агитирует граждан проголосовать за поправки.