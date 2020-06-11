ВОЗ назвал «сложной для понимания» российскую статистику по коронавирусу
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве заявил, что слишком низкая статистика смертности от коронавируса в России является «сложной для понимания»
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве заявил, что слишком низкая статистика смертности от коронавируса в России является «сложной для понимания». В организации отметили, что разница между числом заболевших COVID-19 и низким уровнем смертности в стране выглядит «необычно».
Майкл Райан считает, что российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам от коронавируса, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».
Таким образом представитель ВОЗ прокомментировал данные Университета Джонса Хопкинса, согласно которым Россия по числу заболевших находится в тройке лидеров, а по числу умерших – только на 13-м месте. В России по данным на 10 июня от коронавируса скончались 6 350 человек. В первой пятерке по количеству летальных случаев находятся США (112 тысяч умерших), Великобритания (41 тыс.), Бразилия (38,4 тыс.), Италия (34 тыс.) и Франция (29,2), сообщает Reuters.
Отметим, что российские власти неоднократно отвергали обвинения в манипулировании статистикой по коронавирусу. Вице-премьер и глава оперштаба по контролю за распространением инфекции Татьяна Голикова объяснила низкий уровень летальности в России с высокой выявляемостью заразившихся. В свою очередь представитель президента России Дмитрий Песков объяснил такую статистику «эффективной работой учреждений здравоохранения».