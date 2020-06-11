11 июня 03:36
Глава Московской области пообещал открыть торговые центры и летние веранды кафе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии торговых центров и летних веранд кафе. «Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», - заявил глава региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии торговых центров и летних веранд кафе. «Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», - заявил глава региона в эфире государственно телеканала «Россия 24».
Андрей Воробьев сообщил, что сейчас власти консультируются со специалистами и ведут мониторинг индекса распространения коронавируса. По итогам этой консультации будет принято решение об открытии ТЦ и веранд.
Напомним, что в Москве некоторые торговые центры возобнови работу еще до того, как мэрия внезапно отменила режим самоизоляции, цифровые пропуска и прогулки по графику.
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