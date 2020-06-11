В «Норникеле» назвали «неоправданной жестокостью» задержание начальника ТЭЦ по делу об аварии в Норильске
В «Норильском никеле» посетовали на «неоправданную жестокость» следователей по делу об аварии на ТЭЦ-3 Норильска, в результате которой тысячи тонн топлива попали в почву и водоемы
В «Норильском никеле» посетовали на «неоправданную жестокость» следователей по делу об аварии на ТЭЦ-3 Норильска, в результате которой тысячи тонн топлива попали в почву и водоемы.
Вице-президент «Норникеля» и директор Заполярного филиала Николай Уткин заявил, что задержание директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя является неоправданно жесткой мерой.
«Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», - заявил топ-менеджер, слова которого приводит РБК.
Напомним, по делу о нарушении природоохранного законодательства и халатности были задержаны директор ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») Павла Смирнова, главного инженера предприятия Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова. По версии следствия, подозреваемые должны были поставить резервуар для топлива на ремонт еще в 2018 году, но не сделали этого. Вместо этого он продолжал эксплуатироваться, что в итоге привело к экологической катастрофе.
По данному делу также было арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Его обвинили в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.