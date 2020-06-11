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11 июня 02:34

Росгвардия потратит 179 млн рублей на закупку средств защиты от прослушки

Силовое ведомство планирует приобрести пять типов «средств защиты информации» - 61 систему, создающую звуковые помехи «в целях защиты речевой информации от акустической речевой разведки»

Росгвардия потратит 179 млн рублей на закупку средств защиты от прослушки

Росгвардия выделила 179 млн рублей на закупку средств защиты от прослушки. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Силовое ведомство планирует приобрести пять типов «средств защиты информации» - 61 систему, создающую звуковые помехи «в целях защиты речевой информации от акустической речевой разведки», и еще 7 устройств, которые ищут и анализируют «сигналы акустоэлектрических преобразований», сообщает «МБХ медиа».

Также ведомству необходимы восемь комплексов, которые способны оценивать эффективность защиты акустической речевой информации от утечки» три системы поиска источников побочных электромагнитных излучений и три безэховых экранированных камеры.

Указанные спецсредства необходимо доставить в подмосковную Балашиху до 20 ноября ткущего года.

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