Частный самолет, который связывают со Светланой Медведевой, улетел на Кипр во время пандемии коронавируса
По данным Фонда борьбы с коррупцией, самолетом Bombardier Global с номером M-SKSM пользуется жена Дмитрия Медведева Светлана. В одном из расследований фонда говорилось, что этот борт принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшору из Белиза
Частный самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором летает упруга бывшего премьера Светлана Медведева, совершил рейс на Кипр. Напомним, что международное авиасообщение в России было приостановлено еще в конце марта в связи с пандемией коронавируса.
«МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange сообщает, что бизнес-джет вылетел из московского аэропорта «Внуково» 10 июня в 16:50 (мск) и приземлился в аэропорту Ларнаки в 20:01 по местному времени.
По данным Фонда борьбы с коррупцией, самолетом Bombardier Global с номером M-SKSM пользуется жена Дмитрия Медведева Светлана. В одном из расследований фонда говорилось, что этот борт принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшору из Белиза. На этот же офшор записан Bombardier Global 6000, которым пользуется телеведущая Наиля Аскер-заде, которой приписывают роман с главой ВТБ Андреем Костиным.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что частные самолеты высокопоставленных россиян во время пандемии коронавируса и ограничений продолжают летать за границу. Речь идет о бизнес-джетах, на которых могут летать Аркадий Ротенберг, Игорь Сечин, Андрей Скоч и Игорь Шувалов.