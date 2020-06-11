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Происшествия
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11 июня 01:36

В Сургуте полицейский при задержании женщины за нарушение режима изоляции применил прием полицейского из Миннеаполиса

Управление МВД по городу Сургут проводит проверку в отношении сотрудников полиции, которые грубо задержали двух женщин во время отдыха на берегу реки за нарушение режима самоизоляции

В Сургуте полицейский при задержании женщины за нарушение режима изоляции применил прием полицейского из Миннеаполиса

Управление МВД по городу Сургут проводит проверку в отношении сотрудников полиции, которые грубо задержали двух женщин во время отдыха на берегу реки за нарушение режима самоизоляции. При этом сотрудник полиции повалил одну из женщин на землю и встал коленом ей на шею.

В полиции Сургута заявили, что если по результатам проверки будет установлено, что сотрудники полиции превысили полномочия, применяя физическую силу, то они понесут «соответствующее наказание».

Одновременно с этим в полиции заявили, что в отношении двух местных жительниц были составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции. По версии МВД, сотрудники попросили женщин покинуть берег реки, но они эту просьбу проигнорировали. На предложение проехать в отделение они также ответили отказом.

В полиции заявили, что она из женщин якобы «умышленно сбила с груди полицейского носимый служебный видеорегистратор и пытаясь повредить его ногами». Полицейский предупредил правонарушительницу, что если она не прекратит агрессивные действия в его адрес, то к ней будет применена физическая сила, но гражданка предприняла попытку скрыться с места происшествия.

По версии очевидцев, женщины после беседы с полицейскими пытались покинуть место отдыха, но силовики преградили им путь. Затем полицейский повалил одну из них на землю и придавил ей шею коленом. Прохожие пытались помочь женщинам, но их посадили в служебную машину и повезли в отделение.

Примечательно, что похожий удушающий прием коленом применил сотрудник полиции американского Миннеаполиса к чернокожему мужчине при задержании. Афроамериканец скончался, а этот инцидент стал поводом для массовых протестов и беспорядков в США. Российские государственные СМИ осудили американского полицейского за превышение полномочий, но никак не отреагировали на похожие случаи в России.

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