Входящий в «Ростех» концерн после пожаров в больницах выделил 8 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ «Авента М»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в госкорпорацию «Ростех», выделил более 8 млрд рублей на закупку нескольких тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента М» (производит «Уральский приборостроительный завод»)
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в госкорпорацию «Ростех», выделил более 8 млрд рублей на закупку нескольких тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента М» (производит «Уральский приборостроительный завод»). Напомним, что эти аппараты были сняты с эксплуатации из-за пожаров в двух больницах для пациентов с коронавирусом.
КРЭТ разместил более 50 заявок на закупку аппаратов «Авента М». Примечательно, что заявки появились на портале госзакупок уже после пожаров в больницах Москвы и Петербурга, а также сообщений о том, что во всех случай причиной возгорания могла стать неисправность аппарата ИВЛ.
По данным «МБХ медиа», самый крупный тендер на 1 млрд рублей был размещен 9 июня. В документации указано, что это срочная закупка у единственного поставщика. КРЭТ намерен приобрести 780 аппаратов ИВЛ производства УПЗ.
Также 9 июня были размещены тендеры на закупку аппаратов «Авента М» стоимостью 783 млн рублей, 575 млн рублей и 553 млн рублей. Сумма других закупок варьируется от 2 млн до 436 млн рублей.
10 июня стало известно, что Росздравнадзор распорядился отозвать все аппараты «Авента М» из медицинских учреждений. В КРЭТ заявили, что в связи с распоряжением ведомства, компания начала отзывать из больниц эти аппараты ИВЛ для дополнительной проверки и тестирования.