11 июня 00:35
ФАС потребовала от сотового оператора Tele2 отменить повышение тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба выдала сотовому оператору «Т2 Мобайл» (оказывает услуги под брендом Tele2) предупреждение с требованием отменить повышение тарифов на мобильную связь
Фото: vse42.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала сотовому оператору «Т2 Мобайл» (оказывает услуги под брендом Tele2) предупреждение с требованием отменить повышение тарифов на мобильную связь.
В антимонопольном ведомстве заявили, что с 12 мая оператор Tele2 повысил стоимость услуг связи на сумму от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов. В среднем повышение цен составило 10%, но никакого обоснования этому сотовый оператор не предоставил.
ФАС потребовала, чтобы Tele2 в течение двух недель вернуло тарифы к прежнему уровню. В случае отказа выполнить требование ведомства, компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.