Глава Нефтеюганска заразился коронавирусом. Вместе с ним на карантин отправили 33 сотрудника мэрии
Несколько дней назад он сдал анализы, а 10 июня ему сообщили о положительном результате. По словам Дегтярева, коронавирус также был выявлен еще у нескольких сотрудников мэрии, с которыми он непосредственно контактировал
Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев заразился коронавирусой инфекцией. Сам чиновник подтвердил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Глава администрации сообщил Znak.com, несколько дней назад он сдал анализы, а 10 июня ему сообщили о положительном результате. По словам Дегтярева, коронавирус также был выявлен еще у нескольких сотрудников мэрии, с которыми он непосредственно контактировал.
Чиновник отметил, что пока он чувствует себя нормально, но планирует лечь в больницу.
Также сообщается, в Нефтеюганске до 18 июня закрыли ЗАГС, которым руководит супруга вице-мэра города Андрея Пастухова, у которого также был выявлен коронавирус.
Всего предписание от Роспотребнадзора о соблюдении обязательной самоизоляции получили 33 сотрудника мэрии.