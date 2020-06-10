10 июня 18:10
Журналисты нашли у депутата Госдумы незаконную гостиницу в центре Москвы
Журналисты нашли у депутата Госдумы и заместителя главы некоммерческой организации «Боевое братство» Дмитрия Саблина недвижимость в центре Москве, которая незаконно использовалась для оказания гостиничных услуг
Журналисты нашли у депутата Госдумы и заместителя главы некоммерческой организации «Боевое братство» Дмитрия Саблина недвижимость в центре Москве, которая незаконно использовалась для оказания гостиничных услуг.
По данным издания «Секрет фирмы», объект по адресу улица Красина, дом 14 строение 8, арендовался якобы для административных целей, но в реальности там был открыт отель Winterfell. Гостиница оформлена в стиле сериала «Игра престолов».
Факт незаконного использования данного объекта недвижимости изданию подтвердили в надзорных органах.