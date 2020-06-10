Меню
Происшествия
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
10 июня 16:56

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на рынке Симферополя. По подозрению в причастности к подготовке диверсии спецслужбы задержали пятерых подозреваемых

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе
Фото: nts-tv.com

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на рынке Симферополя. По подозрению в причастности к подготовке диверсии спецслужбы задержали пятерых подозреваемых.

По данным ФСБ, задержанные планировали взорвать самодельное взрывное устройство на рынке. Также они пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

Подозреваемые поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи с информацией о планируемых преступлениях, сообщает ТАСС.

По уточненным данным, теракт на рынке Симферополя готовился против крымских татар. Террористы таким образом планировали разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает «ФедералПресс».

Материалы по теме
Ликвидированные в Екатеринбурге сторонники исламистского движения планировали теракт на майских праздниках
В Челябинской области двух подростков заподозрили в подготовке теракта в школе
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта
Сейчас на главной
Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
александр шестун
Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
18 июня в Подольском городском суде должны возобновиться слушания по делу Александра Шестуна, прерванные из-за пандемии коронавируса. Однако до возобновления процесса бывший глава Серпуховского района обратился в Конституционный суд
«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем»
доходы чиновников
«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой
Россия – страна свободная от олигархов
миллиардеры
Россия – страна свободная от олигархов
В Администрации президента России сделали громкое заявление об отсутствии в стране олигархов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов»
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
внутренний туризм
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
Глава Крыма сообщил, что с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для новоприбывших
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
малый бизнес
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Олег Дерипаска
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Владимир Чернухин подал иск против Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона. Чернухин попросит отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду. Ранее Олег Дерипаска назвал «несправедливым» решение Высокого суда Лондона
Береженого Бог бережет
Единая Россия
Береженого Бог бережет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне губернаторских выборов уклонился от предложения секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака официально вступить в партию власти и «зафиксировать» с ней отношения
Авторская колонка
Удар по встречке
Многие, я смотрю, удивляются - «а чего это у Ефремова, раз уж он алкологик, не было личного водителя? Ему, что штуки баксов в месяц было жалко?!» Ответить на этот вопрос просто, если представлять себе психологию данного столичного слоя - так называемой «богемы».
Рощин Алексей
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
мусорный протест
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона на станции Шиес
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, направили жалобу в Центризбирком на официальный сайт всенародного голосования 2020og.ru
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
поправки в конституцию
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
Более 100 членов участковых избирательных комиссий подписались под обращением не участвовать в организации голосования по внесению поправок в Конституцию
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
внутренний туризм
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах этим летом может подорожать, если власти не возобновят международное сообщение. Об этом сообщил вице-президент АТОР Александр Курносов
Общество
Сергей Собянин снял карантинные ограничения в Москве по настоятельной просьбе Кремля
Сам мэр не хотел отменять карантинные ограничения, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в столице остается тревожной – ежедневно в городе регистрируются около двух тысяч новых случаев заражения
Коронавирусный клондайк
госзакупки
Коронавирусный клондайк
В России во время пандемии коронавируса в срочном порядке построили 17 инфекционных быстровозводимых больниц. Госзаказы на строительство доверили размещать Министерству обороны РФ, которому на эти цели было выделено 8,8 млрд рублей из резервного фонда
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
авиакомпании
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
Министерство транспорта России отказалось назвать дату возобновления международного авиасообщения
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
прогноз погоды
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
Жителям южных регионов России пообещали жару. Превышение климатической нормы на 6-9 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае
Общество
Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных о россиянах вопреки протестам
Закон предполагает систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. Единый информационный ресурс будет включать сведения о физическом лице - гражданах России и иностранцах, которые проживают в стране
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
карантин
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
При этом все отмененные концерты, показы, выставки и прочее должны быть проведены в течение полутора лет после отмены антикоронавирусных ограничений