ФСБ сообщила о предотвращении теракта на рынке в Симферополе
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на рынке Симферополя. По подозрению в причастности к подготовке диверсии спецслужбы задержали пятерых подозреваемых
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о предотвращении теракта на рынке Симферополя. По подозрению в причастности к подготовке диверсии спецслужбы задержали пятерых подозреваемых.
По данным ФСБ, задержанные планировали взорвать самодельное взрывное устройство на рынке. Также они пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.
Подозреваемые поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». При задержании у них изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи с информацией о планируемых преступлениях, сообщает ТАСС.
По уточненным данным, теракт на рынке Симферополя готовился против крымских татар. Террористы таким образом планировали разжечь межнациональный конфликт, вызвать возмущения в мусульманской общине и протесты перед голосованием за поправки в Конституцию и парадом по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает «ФедералПресс».