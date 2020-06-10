ФБК нашел у семьи «скромной» главы Росприроднадзора элитные квартиры в Москве и Ницце
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой. Борцы с коррупцией отметили, что чиновница оказалась вовсе не «скромной Золушкой», какой она пытается себя выставить.
Светлана Родионова всю свою жизнь работает на государственной службе. В ее декларации за 2017 год указаны доход в размере 400 тысяч рублей в месяц и квартира площадью 60 кв.м. В 2018 году чиновница в связи с переходом из Ростехнадзора в Росприроднадзор о своих доходах и имуществе не отчиталась, что является нарушением закона.
Однако ФБК нашел у чиновницы квартиру в популярном французском городе-курорте Ницца. Стоимость объекта оценивается в 500 тысяч евро (около 33 млн рублей по курсу 2017 года). Эта квартира была куплена в 2017 году и оформлена на фирму родителей Родионовой. В свою очередь «Новая газета» ранее сообщала, что с 2015 года чиновница более 40 раз слетала в Ниццу.
По этому же французскому адресу борцы с коррупцией обнаружили вторую фирму, связанную с Радионовыми. Компания идентичная родительской, но оформлена на Оксану Гончар - гражданскую жену брата главы Росприроднадзора, который занимает должность прокурора ЗАО Москвы Григория Радионова. За этой фирмой числится еще одна квартира во Франции. Подробности об этом объекте будут известны, когда кадастровые службы Лазурного берега пришлют необходимую выписку.
Также выяснилось, что мать чиновницы Татьяна Родионова владеет квартирой площадью 120 кв.м. и стимостью 86 млн рублей в одном из домов в Фурманном переулке, а также квартирой площадью 189 кв.м. в элитном ЖК «Легенды Цветного» стоимостью 210 млн рублей. Соседями матери скромной чиновницы по этому дому являются вице-мэр Москвы Петр Бирюков и ведущий гостелеканала Владимир Соловьев. В этом же доме у отца Светланы и Григория Родионовых есть две квариры. Геннадий Родионов владеет квартирой площадью 162 кв.м. и еще одной – площадью 160 кв.м.
Одна из этих квартир указана в декларации прокурора Григория Родионова (в пользовании), а еще одна – в пользовании его детей. Один из этих объектов был недавно переоформлен на супругу простого московского прокурора Оксану Гончар.
Таким образом, у родителей-пенсионеров Светланы Родионовой имеется в собственности недвижимость общей стоимостью 720 млн рублей (плюс дача и дом на 600 кв.м. в Подмосковье).
«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких-либо сомнений говорить: украла, получила как взятки за что-то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела таким девственным образом, которым выглядит сейчас», - прокомментировал результаты расследования Алексей Навальный.
Оппозиционер также напомнил, что несколько лет назад силовики обнаружили по месту жительства бывшего подчиненного Светланы Родионовой Григория Слабикова (глава Ростехнадзора по СЗФО) миллиард рублей наличными. При этом в декларации у него был указан доход в 1,5 млн рублей в год.
«Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены вашим здоровьем. Вы в Челябинске или Красноярске кашляете от смога, потому что предприятия вместо того, чтобы ставить очистные сооружения, просто несут взятки Радионовой», - заявил Алексей Навальный и добавил, что, скорее всего, за экологическую катастрофу в Норильске владельцы «Норникеля» отделаются малой кровью.
Отметим, что ранее «Новая газета» уже обратила внимание на то, что Светлана Родионова прилетела в Норильск после разлива топлива на бизнес-джете, а расходы на комфортный перелет главной по охране природы оплатил «Норильский никель».