Меню
Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
10 июня 16:39

ФБК нашел у семьи «скромной» главы Росприроднадзора элитные квартиры в Москве и Ницце

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой

ФБК нашел у семьи «скромной» главы Росприроднадзора элитные квартиры в Москве и Ницце

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в связи с экологической катастрофой в Норильске опубликовал расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора Светланы Родионовой. Борцы с коррупцией отметили, что чиновница оказалась вовсе не «скромной Золушкой», какой она пытается себя выставить.

Светлана Родионова всю свою жизнь работает на государственной службе. В ее декларации за 2017 год указаны доход в размере 400 тысяч рублей в месяц и квартира площадью 60 кв.м. В 2018 году чиновница в связи с переходом из Ростехнадзора в Росприроднадзор о своих доходах и имуществе не отчиталась, что является нарушением закона.

Однако ФБК нашел у чиновницы квартиру в популярном французском городе-курорте Ницца. Стоимость объекта оценивается в 500 тысяч евро (около 33 млн рублей по курсу 2017 года). Эта квартира была куплена в 2017 году и оформлена на фирму родителей Родионовой. В свою очередь «Новая газета» ранее сообщала, что с 2015 года чиновница более 40 раз слетала в Ниццу.

По этому же французскому адресу борцы с коррупцией обнаружили вторую фирму, связанную с Радионовыми. Компания идентичная родительской, но оформлена на Оксану Гончар - гражданскую жену брата главы Росприроднадзора, который занимает должность прокурора ЗАО Москвы Григория Радионова. За этой фирмой числится еще одна квартира во Франции. Подробности об этом объекте будут известны, когда кадастровые службы Лазурного берега пришлют необходимую выписку.

Также выяснилось, что мать чиновницы Татьяна Родионова владеет квартирой площадью 120 кв.м. и стимостью 86 млн рублей в одном из домов в Фурманном переулке, а также квартирой площадью 189 кв.м. в элитном ЖК «Легенды Цветного» стоимостью 210 млн рублей. Соседями матери скромной чиновницы по этому дому являются вице-мэр Москвы Петр Бирюков и ведущий гостелеканала Владимир Соловьев. В этом же доме у отца Светланы и Григория Родионовых есть две квариры. Геннадий Родионов владеет квартирой площадью 162 кв.м. и еще одной – площадью 160 кв.м.

Одна из этих квартир указана в декларации прокурора Григория Родионова (в пользовании), а еще одна – в пользовании его детей. Один из этих объектов был недавно переоформлен на супругу простого московского прокурора Оксану Гончар.

Таким образом, у родителей-пенсионеров Светланы Родионовой имеется в собственности недвижимость общей стоимостью 720 млн рублей (плюс дача и дом на 600 кв.м. в Подмосковье).

«Такой уровень богатства невозможно объяснить ничем. Он настолько вопиющ, что можно спокойно и без каких-либо сомнений говорить: украла, получила как взятки за что-то, что делала в Ростехнадзоре или в Росприроднадзоре. Записала все на родителей, чтобы ее собственная декларация выглядела таким девственным образом, которым выглядит сейчас», - прокомментировал результаты расследования Алексей Навальный.

Оппозиционер также напомнил, что несколько лет назад силовики обнаружили по месту жительства бывшего подчиненного Светланы Родионовой Григория Слабикова (глава Ростехнадзора по СЗФО) миллиард рублей наличными. При этом в декларации у него был указан доход в 1,5 млн рублей в год.

«Все эти квартиры и чемоданы с наличными, лежащие под кроватями квартир, оплачены вашим здоровьем. Вы в Челябинске или Красноярске кашляете от смога, потому что предприятия вместо того, чтобы ставить очистные сооружения, просто несут взятки Радионовой», - заявил Алексей Навальный и добавил, что, скорее всего, за экологическую катастрофу в Норильске владельцы «Норникеля» отделаются малой кровью.

Отметим, что ранее «Новая газета» уже обратила внимание на то, что Светлана Родионова прилетела в Норильск после разлива топлива на бизнес-джете, а расходы на комфортный перелет главной по охране природы оплатил «Норильский никель».

Материалы по теме
«Норникель» мог оплатить главе Росприроднадзора перелет до места аварии бизнес-джетом
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил свой доход в 1,9 млрд рублей
ФБК нашел у спикера Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
Сейчас на главной
Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
александр шестун
Разрешит ли Конституционный суд свидания с семьей Шестуну?
18 июня в Подольском городском суде должны возобновиться слушания по делу Александра Шестуна, прерванные из-за пандемии коронавируса. Однако до возобновления процесса бывший глава Серпуховского района обратился в Конституционный суд
Россия – страна свободная от олигархов
миллиардеры
Россия – страна свободная от олигархов
В Администрации президента России сделали громкое заявление об отсутствии в стране олигархов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю «неизвестно о существовании каких-то российских олигархов»
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
внутренний туризм
Крым сообщил о начале полноценного туристического сезона с 15 июня
Глава Крыма сообщил, что с 15 июня на полуострове полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменяется обязательная обсервация для новоприбывших
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
малый бизнес
Предприниматели и самозанятые попросили президента продлить на июль антикоронавирусные выплаты
Общественное движение «Союз индивидуальных предпринимателей и самозанятых» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Олег Дерипаска
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд арестовать миллиардера Олега Дерипаску
Владимир Чернухин подал иск против Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона. Чернухин попросит отправить бизнесмена в тюрьму за неуважение к суду. Ранее Олег Дерипаска назвал «несправедливым» решение Высокого суда Лондона
Береженого Бог бережет
Единая Россия
Береженого Бог бережет
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне губернаторских выборов уклонился от предложения секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака официально вступить в партию власти и «зафиксировать» с ней отношения
Авторская колонка
Удар по встречке
Многие, я смотрю, удивляются - «а чего это у Ефремова, раз уж он алкологик, не было личного водителя? Ему, что штуки баксов в месяц было жалко?!» Ответить на этот вопрос просто, если представлять себе психологию данного столичного слоя - так называемой «богемы».
Рощин Алексей
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
мусорный протест
Архангельские власти объявили о закрытии проекта по строительству полигона в Шиесе
Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта по строительству мусорного полигона на станции Шиес
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
поправки в конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!» обвинили ЦИК в незаконной агитации в поддержку поправок в Конституцию
Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против изменения Конституции, направили жалобу в Центризбирком на официальный сайт всенародного голосования 2020og.ru
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
поправки в конституцию
Члены УИК отказались участвовать в организации голосования по поправкам во время пандемии
Более 100 членов участковых избирательных комиссий подписались под обращением не участвовать в организации голосования по внесению поправок в Конституцию
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
внутренний туризм
Отдых в России из-за карантинных ограничений подорожает на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах этим летом может подорожать, если власти не возобновят международное сообщение. Об этом сообщил вице-президент АТОР Александр Курносов
Общество
Сергей Собянин снял карантинные ограничения в Москве по настоятельной просьбе Кремля
Сам мэр не хотел отменять карантинные ограничения, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в столице остается тревожной – ежедневно в городе регистрируются около двух тысяч новых случаев заражения
Коронавирусный клондайк
госзакупки
Коронавирусный клондайк
В России во время пандемии коронавируса в срочном порядке построили 17 инфекционных быстровозводимых больниц. Госзаказы на строительство доверили размещать Министерству обороны РФ, которому на эти цели было выделено 8,8 млрд рублей из резервного фонда
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
авиакомпании
Россия не возобновит полеты за границу до тех пор, пока на внутренних рейсах не наладят соблюдение санитарных норм
Министерство транспорта России отказалось назвать дату возобновления международного авиасообщения
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
прогноз погоды
В Россию придет аномальная жара. Жителям южных регионов пообещали 42 градуса
Жителям южных регионов России пообещали жару. Превышение климатической нормы на 6-9 градусов также ожидается в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае
Общество
Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра данных о россиянах вопреки протестам
Закон предполагает систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах. Единый информационный ресурс будет включать сведения о физическом лице - гражданах России и иностранцах, которые проживают в стране
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
карантин
Учреждениям культуры разрешили полтора года не возвращать клиентам деньги за билеты
При этом все отмененные концерты, показы, выставки и прочее должны быть проведены в течение полутора лет после отмены антикоронавирусных ограничений
Совпадение? Не думаем
экологическая катастрофа
Совпадение? Не думаем
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова после крупной аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой произошел разлив топлива в почву и несколько водоемов, прибыла на место происшествия на бизнес-джете Bombardier Challenger 850